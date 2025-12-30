Octopus Energy escindirá Kraken, con una valoración de US$8.650 millones

30 dic (Reuters) - La empresa británica Octopus Energy anunció el lunes que escindirá su rama tecnológica, Kraken, que se convertirá en una entidad independiente valorada en US$8.650 millones, tras una ronda de financiación liderada por la firma de inversión estadounidense D1 Capital Partners.

Kraken suministra software energético a grandes empresas y grupos energéticos, como EDF y Tokyo Gas.

Inversores nuevos y existentes comprarán unos US$1.000 millones de capital en Kraken. Los inversores liderados por Octopus Capital también inyectarán otros US$320 millones en Octopus Energy, según informó la empresa en un comunicado.

Entre los inversores de la ronda figuran Ontario Teachers' Pension Plan, Fidelity International y Durable Capital Partners, según informó en un comunicado el mayor proveedor británico de gas y electricidad para uso doméstico.

La inversión allana el camino para la escisión formal de Kraken de Octopus Energy, que conservará una participación del 13,7% en la empresa.

El Financial Times informó a última hora del lunes de que la escisión despeja el camino para una salida a bolsa de Kraken en un plazo de dos años, lo que podría conducir a una eventual salida a bolsa de Octopus Energy, una empresa no cotizada.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información sobre los posibles planes de cotización de Kraken. Octopus Energy y Kraken no respondieron inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Kraken concede licencias de su sistema operativo basado en IA a empresas energéticas de todo el mundo y tiene contratadas más de 70 millones de cuentas. En septiembre, informó de unos ingresos anuales contratados de más de US$500 millones.

(1 dólar = 0,7413 libras) (Información de DhanushVignesh Babu, Unnamalai L y Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru; edición de Tasim Zahid; edición en español de Jorge Ollero Castela)