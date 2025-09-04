Octopus Energy invertirá 600 MW en producción solar y almacenamiento en España

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Octopus Energy ha anunciado nuevas inversiones en España que añadirán hasta 600 megavatios (MW) de capacidad de energía renovable, suficiente para abastecer a 2,3 millones de hogares españoles, según ha informado este jueves la compañía energética. Las inversiones incluyen plantas solares recientemente adquiridas en Navarra y Albacete, con una potencia combinada de 100 MW, además de un desarrollador de almacenamiento en baterías que apunta a alcanzar 500 MW de capacidad en los próximos cinco años. Las inversiones se realizan a través del fondo Sky (ORI SCSp), perteneciente a Octopus Energy Generation, que gestiona más de 2200 millones de euros en energías renovables. Asimismo, para fortalecer su posición en el mercado de las energías renovables en España, Octopus Energy ha invertido en One Solar, una firma tecnológica de asesoramiento energético con sede en Barcelona, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a construir y gestionar proyectos de generación fotovoltaica y de almacenamiento de manera más eficiente.

Estas inversiones en España se suman a la creciente cartera de Octopus Energy Generation en toda Europa, dado que la firma ya gestiona proyectos de energía por más de 4,9 gigavatios (GW) de potencia a nivel mundial, y continúa su expansión a un ritmo récord.