Octubre registró una máxima de 37,6ºC en Coín (Málaga) y 174,8 l/m2 en Tortosa (Tarragona)

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Octubre registró una temperatura máxima de 37,6ºC en Coín (Málaga) --el día 4-- y 174,8 litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas en Tortosa (Tarragona) --el día 12--, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en un mensaje en 'X' donde ha detallado los datos meteorológicos "extremos" del mes.

La máxima más baja fueron los -1,4ºC registrados en Astún (Huesca) el día 26, mientras que la precipitación máxima mensual se registró en Casas do Porto (A Coruña), donde se recogió un total de 368,2 l/m2.

Al margen de ello, AEMET ha detallado que la temperatura mínima más alta del mes fueron los 23,8ºC que se dieron en el Aeropuerto de El Hierro el día 17. La más baja --de -6,6ºC-- se registró en Cap de Vaquèira (Lleida) el día 26.

Asimismo, el organismo estatal ha detallado que la insolación máxima se dio en Izaña (Tenerife), con 315,6 horas de sol, mientras que la mínima se alcanzó en Bielsa (Huesca), donde hubo 108,2 horas. Por último, ha indicado que la racha máxima de viento fueron los 167 kilómetros por hora (km/h) de Cabo Matxixako (Vizcaya) del día 23.