"Odio perder, especialmente en finales", reconoce Gauff

La estadounidense Coco Gauff, subcampeona del WTA 1000 de Madrid tras caer derrotada ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, expresó su frustración al asegurar que odia perder en las finales.

"Odio perder, especialmente en finales, porque te sientes muy cerca. Me preparo para estos partidos y la verdad es que odio mucho perder. Hoy (sábado) ha sido duro, pero obviamente firmo perder aquí para ganar en otros lugares en el futuro. Cada momento es una experiencia de aprendizaje y quizá tenía que sentir esta derrota para estar motivada de nuevo para la próxima", declaró en rueda de prensa.

La tenista de 21 años dijo que está confiada ante Roland Garros, que se disputa del 25 de mayo hasta el 8 de junio.

"Hay muchas cosas positivas que sacar y creo que especialmente después de las últimas semanas, donde no me estaba sintiendo con mucha confianza. Estoy en la buena dirección aunque he perdido la final, que es un sentimiento que no me gusta", apuntó.

También elogió a su rival: "Creo que ha mejorado en todo. Hemos jugado ya unas diez veces y siempre que juego contra ella es muy duro, y no creo que hoy haya jugado distinto a las demás veces. La última vez saqué mejor y gané. Ahora quizá se mueve mejor y tiene más confianza, por eso está teniendo estos grandes resultados".

