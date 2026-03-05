Oenegé Cristosal denuncia que Bukele tiene a decenas de "presos políticos" en El Salvador

El presidente Nayib Bukele tiene decenas de críticos de su gobierno como "presos políticos", algo que no ocurría en El Salvador desde la guerra civil que concluyó hace tres décadas y que lo equipara a Venezuela y Nicaragua, denunció este jueves una oenegé.

Entre las 86 personas detenidas está la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, la reconocida oenegé que presentó en Guatemala un informe sobre "persecución política" en El Salvador.

"Por primera vez después de los acuerdos de paz (1992), después del conflicto armado, podemos hablar de que hay presos políticos en El Salvador", dijo René Valiente, director de Investigaciones de Cristosal, en rueda de prensa.