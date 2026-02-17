Oenegés acusan a Israel de querer expandir las fronteras de Jerusalén por primera vez desde 1967

Varias oenegés israelíes alertaron sobre un plan del gobierno de Israel que afirman que puede expandir las fronteras de Jerusalén hacia Cisjordania por primera vez desde 1967, cuando se produjo la ocupación de este territorio palestino.

Israel ocupó Jerusalén Este en 1967 y después anexó este territorio, sin el reconocimiento de la comunidad internacional, en detrimento de los palestinos que consideran esta ciudad como la posible capital en caso de que logren fundar un Estado.

El plan fue publicado a principios de febrero, coincidiendo con una serie de medidas que buscan aumentar el control de Israel en Cisjordania, que muchos críticos afirman que apuntan a una anexión de facto de este territorio palestino.

El proyecto fue anunciado por el Ministerio de Construcción y Vivienda de Israel y consiste en la expansión hacia el este del asentamiento de Geva Binyamin, también llamado Adam, que está al noreste de Jerusalén, en Cisjordania.

El ministerio informó en un comunicado que hay un plan para la construcción de 2.780 unidades habitacionales para este asentamiento, que implican una inversión de 120 millones de séquels (38,7 millones de dólares).

La oenegé Paz Ahora afirma que este proyecto equivaldría a una extensión de Jerusalén hacia Cisjordania, sin precedentes desde 1967.

"El nuevo barrio va a ser una parte integral de la ciudad de Jerusalén", dijo Lior Amihai, director ejecutivo de Paz Ahora.

Aviv Tatarsky, investigador en Ir Amim, una oenegé que estudia en Jerusalén en el contexto del conflicto, afirma que esta medida equivale a una expansión de facto de la ciudad.

"Si hay construcciones, si la gente vive allí, las personas que vivan serán jerosolimitanas", declaró a AFP. "En términos prácticos, no es el asentamiento el que se expande, es la expansión de la ciudad".

El acuerdo para esta construcción fue firmado por el Ministerio de Construcción y Vivienda de Israel, el Ministerio de Finanzas y el Consejo Regional de Binyamin, que representa a los asentamientos al norte de Ramala, en el centro de Cisjordania.

Todavía debe recibir el visto bueno del Comité Superior de Planificación de la Administración Civil, en un proceso que podría llevar varios meses o años.

Excluyendo Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, considerados ilegales, según el derecho internacional.

En este territorio viven cerca de tres millones de palestinos. La ONU reportó que la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2017, cuando Naciones Unidas comenzó a recopilar estos datos.