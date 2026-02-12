Oenegés critican el "bloqueo naval" italiano contra los migrantes

Un nuevo proyecto de ley italiano que autoriza un "bloqueo naval" para prohibir temporalmente la llegada de migrantes por vía marítima viola el derecho internacional y provocará más muertes, advirtieron el jueves varias oenegés.

El miércoles por la noche, el gobierno de extrema derecha de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó una propuesta para prohibir la entrada de embarcaciones en aguas italianas en caso de "amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional", como parte de un paquete de medidas destinadas a endurecer aún más las normas migratorias.

Pero el proyecto plantea numerosos problemas, según una declaración conjunta de nueve oenegés de rescate de migrantes en el Mediterráneo.

Estas organizaciones, entre ellas SOS Humanity, Sea Watch, Mediterranea Saving Humans y Médicos Sin Fronteras (MSF), afirmaron que el proyecto de ley no busca regular los flujos migratorios, "sino atacar y bloquear a los barcos humanitarios, lo que tendrá como consecuencia un aumento del número de personas que pierden la vida en el mar".

Antes de llegar al poder en octubre de 2022, Meloni había pedido en repetidas ocasiones un "bloqueo naval" para frenar la llegada de cientos de miles de migrantes que cada año desembarcan en las costas italianas tras cruzar el Mediterráneo desde el norte de África.

La "estrategia de defensa de fronteras" descrita en el proyecto de ley no especifica exactamente cómo se impedirá a las embarcaciones atravesar aguas italianas ni quién lo hará.

"El bloqueo naval está previsto para casos definidos de manera vaga y, por lo tanto, sujetos a una amplia discrecionalidad", denunciaron las oenegés, que añadieron que la medida viola el derecho internacional y los convenios en materia de rescate.

Según el texto del proyecto, la prohibición puede imponerse cuando exista un "riesgo concreto" de actos terroristas, en caso de emergencia sanitaria mundial o ante una "presión migratoria excepcional que pueda comprometer la gestión segura de las fronteras".

El proyecto aún debe ser aprobado por el Parlamento y podría ser modificado.