Oenegés piden mayor protección para transporte de ganado tras odisea de vacas procedentes de Uruguay

Cerca de 40 ONG internacionales pidieron a la Organización Marítima Internacional (OMI) que proteja mejor al ganado durante el transporte marítimo, después de que unas 30.000 vacas procedentes de Uruguay quedaran varadas durante semanas en un carguero.

"Pedimos con carácter urgente que la OMI elabore un código internacional para el transporte de ganado", reclamaron las ONG en una carta abierta consultada por AFP. El objetivo, añadieron, es "proteger a los marineros, el medio ambiente y el bienestar de los animales vivos".

La carta, fechada el 5 de diciembre, se envió "con mayor urgencia" tras la reciente y "trágica catástrofe del Spiridon II", precisaron las organizaciones.

A finales de noviembre, cerca de 3.000 vacas procedentes de Uruguay fueron desembarcadas en Libia tras permanecer un mes bloqueadas en el mar a bordo del "Spiridon II", ya que las autoridades turcas alegaron incoherencias en los certificados sanitarios para denegarles la entrada en su territorio.

La Fundación para el Bienestar Animal afirmó entonces que decenas de vacas a bordo del carguero habían muerto.

En la carta, las oenegés lamentan la "ausencia de una normativa específica" para el ganado, lo que provoca "un profundo sufrimiento a los animales" y, en ocasiones, su muerte.

Según ellas, los animales sufren estrés térmico extremo, enfermedades, confinamiento prolongado y hacinamiento en viajes que a veces duran semanas.

Consultada por AFP, la OMI no hizo comentarios sobre la carta, pero recordó que "todos los buques que transportan animales" deben cumplir los tratados "relativos a la seguridad de la vida en el mar y a la prevención de la contaminación por los buques".

mvn/abb/eb/sag/mb