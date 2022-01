Oerlikon pone en funcionamiento un nuevo centro de revestimiento por láser de última generación

HUNTERSVILLE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--ene. 4, 2022--

Oerlikon Metco Coating Services (MCS) se complace en anunciar que su nuevo centro de revestimiento por láser está plenamente operativo en Huntersville (Carolina del Norte), en la periferia de Charlotte.

Oerlikon facility at Huntersville, NC (Photo: Business Wire)

Como habíamos comunicado el año pasado, Oerlikon ampliará sus actuales instalaciones de fabricación aditiva de primera categoría para incluir servicios de revestimiento por láser y pulverización térmica, lo que permitirá crear un «supercentro» de servicios en un solo lugar y ofrecer cómodamente piezas «Print & Coat».

Los servicios de revestimiento por láser se encuentran ahora plenamente operativos en estas instalaciones, con capacidad para ofrecer revestimientos de diámetro exterior e interior, así como endurecimiento por láser, servicios previos y posteriores al mecanizado y sistemas de inspección.

Las instalaciones cuentan con el equipo necesario para manipular una amplia gama de piezas, con un peso máximo de 6800 kg (15 000 lb) y una longitud máxima de 12 192 mm (480 in). Se pueden procesar diámetros exteriores de hasta 2438 mm (96 in), así como diámetros interiores de 50,8 a 3048 mm (de 2 a 120 in).

Con la experiencia del personal de la sede de Huntersville y la larga trayectoria de la empresa en el desarrollo de soluciones de revestimiento por láser, se atenderá, entre otros, a los mercados aeroespacial, energético y de la automoción.

«El revestimiento por láser es un proceso que cobra cada vez más importancia en los servicios que Oerlikon, a través de Oerlikon Metco Coating Services, puede ofrecer. En consecuencia, nos complace enormemente que esta nueva instalación esté ya en funcionamiento y preste servicio a nuestros clientes», afirma Thomas Meier, director global de ventas de Metco Coating Services. La importante inversión realizada en las instalaciones de Huntersville, junto con la reciente e importante inversión en nuevos equipos de revestimiento por láser de última generación en las instalaciones de la empresa en Wohlen (Suiza), pone de manifiesto la importancia del revestimiento por láser en la estrategia global de servicios de revestimiento. Sumado a esto, la empresa desarrollar constantemente nuevos materiales optimizados para el proceso de revestimiento por láser.

Además de la ampliación relacionada con el revestimiento por láser en Huntersville, actualmente se está instalando un equipo de recubrimiento por pulverización térmica que, según lo previsto, estará en funcionamiento en esta misma ubicación a finales del primer trimestre de 2022.

Acerca de Oerlikon Metco

Oerlikon Metco se dedica a mejorar las superficies que aportan beneficios a los clientes a través de una amplia y exclusiva gama de tecnologías para superficies, equipos, materiales, servicios, servicios de mecanizado especializado y componentes. Las tecnologías aplicadas a las superficies, como la pulverización térmica, el revestimiento por láser y el endurecimiento por láser, mejoran el rendimiento y aumentan la eficiencia y la confiabilidad. Oerlikon Metco presta servicio a sectores como la aviación, la generación de energía, la automoción, el petróleo y el gas, la industria y otros mercados especializados, y cuenta con una red en constante crecimiento de más de 40 centros en América, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África. Oerlikon Metco, junto con Oerlikon Balzers, y Oerlikon AM pertenecen al segmento de Soluciones para Superficies del Grupo Oerlikon (SIX: OERL), con sede en Suiza.

Acerca de Oerlikon AM

Oerlikon AM es un proveedor líder de soluciones de fabricación convencional y aditiva con metales y polímeros. Su amplia cartera de soluciones abarca desde el codesarrollo y la fabricación por contrato de componentes de alta calidad y rendimiento optimizado, pasando por la investigación y el desarrollo, hasta la producción de polvos metálicos exclusivos de la empresa para la impresión 3D. Además, la ingeniería de materiales, procesos y aplicaciones, los procesos de fabricación certificados, el posprocesamiento de los componentes y la gestión de la calidad permiten a Oerlikon AM ofrecer a su núcleo global de clientes de diferentes sectores soluciones integrales personalizadas de forma óptima. Oerlikon AM provee a los sectores aeroespacial, energético, de automoción y de herramientas, así como a otras industrias de alta tecnología. Junto con Oerlikon Balzers y Oerlikon Metco, Oerlikon AM forma el segmento de Soluciones para Superficies del Grupo Oerlikon (SIX: OERL), con sede en Suiza. Dicha división ofrece soluciones únicas e integradas desde la selección de materiales hasta la fabricación, el posprocesamiento y el recubrimiento de componentes funcionales. Como parte del Grupo Oerlikon, que cuenta con 10 600 empleados en 37 países, Oerlikon AM emplea actualmente a más de 200 personas en sus cuatro centros de Europa, Estados Unidos y China.

Puede obtener más información en: https://www.oerlikon.com/am

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220103005381/es/

