Ofensiva de Trump contra los migrantes da poder y dinero al ICE, pero lo somete a gran presión

Por Ted Hesson, Tim Reid y Nicole Jeanine Johnson

WASHINGTON, 26 ago (Reuters) -

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en la fuerza motriz de su amplia campaña contra los inmigrantes, reforzada por una financiación récord y un nuevo margen para llevar a cabo redadas, pero el personal tiene que hacer frente a largas jornadas de trabajo y a la creciente indignación pública por las detenciones.

Estas presiones internas están pasando factura. Dos actuales y nueve exempleados del ICE dijeron a Reuters que la agencia está lidiando con el agotamiento y la frustración del personal, ya que los agentes no dan abasto para mantener el ritmo de la agresiva agenda de aplicación del Gobierno.

La agencia ha puesto en marcha una campaña de reclutamiento para aliviar el estrés mediante la contratación de miles de nuevos agentes lo antes posible, pero es probable que el proceso tarde meses o años en desarrollarse.

Todos los entrevistados por Reuters respaldan la aplicación de la ley de inmigración en principio, pero cuestionan del Gobierno de Trump las altas cuotas diarias de arrestos que han llevado a la detención de miles de personas sin antecedentes penales, así como con permisos de residencia a largo plazo, otros con visa legales e incluso algunos ciudadanos estadounidenses.

La mayoría de los exempleados del ICE solicitaron el anonimato por temor a represalias contra ellos o contra antiguos compañeros. Los estadounidenses se han visto inundados de imágenes en las redes sociales de agentes, a menudo enmascarados y con equipo táctico, que esposan a personas en barrios, en lugares de trabajo, a las puertas de colegios, iglesias y juzgados, y en las entradas de sus casas. Los vídeos de algunas detenciones se han hecho virales y han avivado la ira pública por estas tácticas.

Bajo el mandato de Trump, el promedio diario de detenciones de la agencia, que cuenta con 21.000 efectivos, ha aumentado más del 250% en junio en comparación con el año anterior, aunque las tasas de arrestos diarios cayeron en julio.

Trump ha dicho que quiere deportar "a lo peor de lo peor", pero las cifras del ICE muestran un aumento de las detenciones de no delincuentes.

Los arrestos del ICE de personas sin otros cargos o condenas más allá de las violaciones de inmigración durante los primeros seis meses de Trump en el cargo aumentaron a 221 personas por día, frente a las 80 personas por día durante el mismo período bajo el expresidente Joe Biden el año pasado, según datos de la agencia obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

Alrededor del 69% de los arrestos de inmigración con Trump fueron de personas con una condena penal o un cargo pendiente, según muestran las cifras.

Algunos investigadores del ICE están frustrados porque cientos de agentes de investigación especializados del ICE, que normalmente se centran en delitos graves como la trata de personas y las pandillas transnacionales, han sido reasignados a la aplicación rutinaria de la ley de inmigración, dijeron dos actuales y dos.

En una entrevista con Reuters, el máximo responsable fronterizo de Trump, Tom Homan, reconoció que las largas jornadas y la reasignación de agentes especializados habían frustrado a parte del personal del ICE, pero dijo que la declaración de Trump el 20 de enero de emergencia nacional en torno a la inmigración ilegal lo justificaba.

"Hay personal que preferiría estar haciendo otro tipo de investigaciones, lo entiendo, pero el presidente declaró una emergencia nacional", dijo Homan. Homan, que pasó tres décadas aplicando la ley de inmigración y se unió al ICE en su creación en 2003, dijo que las largas jornadas deberían disminuir a medida que se acelera la contratación de nuevo personal del ICE. "Creo que el estado de ánimo es bueno. Creo que mejorará aún más a medida que vayamos incorporando recursos", afirmó.

Otro factor de estrés para los de más alto rango es la amenaza perpetua de ser destituidos por no arrestar, subrayada por los múltiples cambios de liderazgo en ICE desde que Trump asumió el cargo en enero, dijeron cinco de los del ICE.

(Información de Ted Hesson, Tim Reid y Nicole Jeanine Johnson; información adicional de Marisa Taylor, M.B. Pell y Kristina Cooke; edición de Ross Colvin y Rod Nickel; edición en español de María Bayarri Cárdenas)