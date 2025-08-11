Ofensiva israelí en la ciudad de Gaza podría tardar semanas, dejando tiempo para un alto el fuego

Por Maayan Lubell

JERUSALÉN, 11 ago (Reuters) - La nueva ofensiva de Israel en la ciudad de Gaza podría tardar semanas en comenzar, lo que dejaría la puerta abierta a un alto el fuego, según funcionarios, pese a que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que se pondría en marcha "con bastante rapidez" y finalizaría la guerra con la derrota de Hamás.

Dos funcionarios que asistieron el jueves a una reunión del gabinete de seguridad para aprobar el plan dijeron a Reuters que la evacuación de los civiles de las zonas afectadas sólo podría completarse a principios de octubre, lo que daría tiempo a buscar un acuerdo.

El plan suscitó la alarma internacional por el daño que podría causar al destrozado enclave, donde se ha agravado una crisis de hambre. El domingo, Netanyahu convocó a periodistas extranjeros para explicar el plan, que incluye lo que describió como un aumento de la ayuda humanitaria.

Netanyahu afirmó que Israel permitirá primero que los civiles abandonen las zonas de combate antes de que las fuerzas avancen sobre la ciudad de Gaza, que describió como uno de los dos últimos bastiones de Hamás, cuya derrota pondrá fin a la guerra.

Pero el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, miembro del gabinete de seguridad que ha exigido medidas aún más duras, dijo que el plan estaba diseñado para presionar a Hamás para que vuelva a la mesa de negociaciones, más que para derrotar al grupo, e instó a Netanyahu a desecharlo.

Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre una propuesta estadounidense de alto el fuego de 60 días que habría incluido la liberación de la mitad de los rehenes que aún permanecen en Gaza terminaron el mes pasado en un punto muerto, con importantes diferencias aún entre ambas partes.

Los mediadores, Egipto y Qatar, no han renunciado a reavivar las negociaciones, según un diplomático árabe que afirmó que la decisión de Israel de difundir su nuevo plan ofensivo para la ciudad de Gaza puede no ser un farol, sino que también sirve para que Hamás vuelva a la mesa de negociaciones.

El diplomático afirmó que existe una nueva voluntad por parte de Hamás de entablar conversaciones constructivas hacia un alto el fuego después de que hayan visto la seriedad de Netanyahu respecto a la toma de toda Gaza.

Basem Naim, alto cargo de Hamás, declaró que el grupo había informado a los mediadores de que seguía interesado en alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

Netanyahu no ha descartado optar finalmente por un acuerdo.

Una fuente cercana al primer ministro dijo que si surgiera una propuesta relevante, se presentaría ante el gabinete de seguridad de Israel.

Consultado el domingo sobre si detendría la nueva ofensiva en favor de un alto el fuego, Netanyahu adoptó públicamente una postura más dura.

"Nuestro objetivo es la liberación de los 20 rehenes (vivos) con el objetivo de derrotar a Hamás. Hablábamos de un acuerdo parcial, apostamos por un acuerdo parcial pero nos desviaron del camino", dijo. "Vamos a destruir a Hamás, no nos vamos a detener, estamos avanzando", añadió.

También dijo que había dado instrucciones al ejército israelí para acelerar sus planes para la nueva ofensiva.

"Quiero poner fin a la guerra lo antes posible y por eso he dado instrucciones a las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) para que acorten el calendario para tomar el control de la ciudad de Gaza", dijo. El calendario, dijo, era "bastante rápido".

Pero los planes expuestos en el Consejo de Seguridad del jueves podrían tardar unos cinco meses en completarse, según los dos funcionarios presentes en la reunión. (Reporte adicional de Alexander Cornwell en Tel Aviv y Nidal al-Mughrabi en El Cairo; edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)