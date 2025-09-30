Ofertas de empleo en EE.UU. aumentan moderadamente en agosto y desciende la contratación

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en agosto, mientras que las contrataciones disminuyeron, en consonancia con un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral, que podría permitir a la Reserva Federal volver a recortar las tasas de interés el mes que viene, a pesar de la resistencia del gasto de los consumidores.

Las ofertas de empleo, una medida de la demanda de mano de obra, aumentaron 19.000, a 7,227 millones, al último día de agosto, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe Apertura de Empleos y Rotación Laboral, conocido como JOLTS. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 7,185 millones de puestos de trabajo sin cubrir.

Dado que es probable que el Gobierno cierre cuando se agoten los fondos a medianoche del martes, el informe podría ser clave en un tiempo. Los departamentos de Trabajo y Comercio anunciaron el lunes la suspensión de la publicación de todos los datos, incluido el informe de empleo de septiembre previsto para el viernes.

La contratación disminuyó en 114.000 personas, hasta 5,126 millones, en agosto. Los despidos se redujeron en 62.000, hasta 1,725 millones.

El mercado laboral se ha debilitado en medio de una desaceleración de la demanda de trabajadores, que los economistas achacan a la incertidumbre derivada de los aranceles sobre las importaciones. Una represión de la inmigración también ha reducido la oferta de mano de obra, creando lo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha descrito como un "curioso equilibrio".

La Fed reanudó la relajación de la política monetaria este mes, recortando su tasa de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos hasta el rango del 4%-4,25%, para ayudar al mercado laboral.

El aumento de creación de empleo fue de solo 29.000 puestos al mes en los tres meses hasta agosto, frente a los 82.000 del mismo periodo del año pasado. Pero una serie de informes bastante positivos, como el Producto Interno Bruto del segundo trimestre y el gasto de los consumidores en agosto, plantearon dudas sobre la conveniencia de bajar más las tasas este año.

Los economistas esperan que la Fed haga más hincapié en el mercado laboral. La creación de empleo probablemente aumentó en 50.000 puestos de trabajo en septiembre, después de subir solo 22.000 en agosto, según una encuesta de Reuters entre economistas. La tasa de desempleo se mantendría en el 4,3%. (Reporte de Lucia Mutikani. Editado en Español por Manuel Farías)