Ofertas de empleo en EEUU caen al nivel más bajo desde 2020, con mercado laboral lento

WASHINGTON (AP) — Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron al nivel más bajo en más de cinco años, otro indicio de que el mercado laboral estadounidense sigue siendo débil

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las vacantes cayeron a 6,5 millones en diciembre, desde 6,9 millones en noviembre, siendo la cifra más baja desde septiembre de 2020. Los despidos aumentaron ligeramente. El número de personas que renunciaron a sus empleos —lo que muestra confianza en sus perspectivas— se mantuvo básicamente sin cambios en 3,2 millones

Las vacantes de diciembre fueron inferiores a lo que los economistas habían pronosticado

La economía se encuentra en una situación desconcertante. El crecimiento es fuerte: el producto interno bruto —la producción nacional de bienes y servicios— avanzó de julio a septiembre al ritmo más rápido en dos años. Pero el mercado laboral es mediocre: los empleadores han añadido solo 28.000 empleos al mes desde marzo. En contraste, durante el auge de contrataciones de 2021-2023 que siguió a los confinamientos por COVID-19, se estaban creando 400.000 empleos al mes

Cuando el Departamento de Trabajo publique las cifras de contratación y desempleo de enero el próximo miércoles, se espera que muestren que las empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro añadieron alrededor de 70.000 empleos el mes pasado, una cifra modesta pero superior a los 50.000 de diciembre

El miércoles, el procesador de nóminas ADP indicó que los empleadores privados añadieron apenas 22.000 empleos el mes pasado, mucho menos de lo que los analistas habían esperado. Y la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas señaló el jueves que las empresas recortaron más de 108.000 empleos el mes pasado, la cifra más alta desde octubre y el peor enero para recortes de empleo desde 2009

"La recesión de contrataciones no va a terminar pronto. Las ofertas de empleo en diciembre cayeron a su nivel más bajo desde septiembre de 2020. Es otro signo de lo poco que se está contratando —o del interés en contratar— en esta economía", escribió en un comentario Heather Long, economista jefa de Navy Federal Credit Union

Los economistas intentan averiguar si la contratación se acelerará para ponerse al día con el fuerte crecimiento, o si el crecimiento se desacelerará para reflejar un mercado laboral débil, o si los avances en inteligencia artificial y automatización significan que la economía puede avanzar sin crear muchos empleos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa