Ofertas empleo EEUU caen en diciembre a su menor nivel en más de cinco años

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron en diciembre a su menor nivel en más de cinco años y los datos del mes anterior se revisaron a la baja en medio de un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral a finales de 2025.

Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, disminuyeron en 386.000 hasta 6,542 millones el último día de diciembre, el nivel más bajo desde septiembre de 2020, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe sobre ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS).

Los datos de noviembre se revisaron a la baja para mostrar 6,928 millones de puestos vacantes en lugar de los 7,146 millones comunicados anteriormente.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 7,20 millones de puestos de trabajo sin cubrir. La contratación aumentó en 172.000 puestos hasta alcanzar una cifra aún baja de 5,293 millones en diciembre.

