Office of Health Economics: según un informe reciente, los programas de vacunación para adultos representan beneficios socioeconómicos de hasta 19 veces superiores a la inversión inicial

Un nuevo informe publicado hoy revela que los programas de vacunación para adultos pueden representar un retorno de hasta 19 veces su inversión inicial, considerando los beneficios económicos y sociales. El retorno equivale a un beneficio neto de USD 4.637 por cada plan completo de vacunación individual.

El estudio en un análisis pionero en su clase, realizado por la Office of Health Economics (OHE) y encargado por la IFPMA (1), analizó el impacto económico y social de cuatro vacunas para adultos en diez países donde están disponibles.

El foco del estudio fueron vacunas contra la gripe, la enfermedad neumocócica, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el herpes zóster (culebrilla), la investigación examina la aplicación de programas de vacunación en países que representan una amplia gama de sistemas sanitarios, demografía y calendarios de vacunación: Alemania, Australia, Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia, Sudáfrica y Tailandia.

El informe concluye que los programas de vacunación representan un rendimiento sustancial de la inversión pública, ahorrando costos en los sistemas de salud y beneficios socioeconómicos más amplios. La prevención de enfermedades reduce las consultas a médicos y hospitales, lo que permite destinar valiosos recursos a otros fines, y el hecho de garantizar una mano de obra sana y activa a lo largo de toda la vida puede impulsar la productividad económica.

Los datos también demuestran que la inmunización de adultos puede brindar beneficios socioeconómicos proporcionales a los de los programas de inmunización infantil (2). A pesar de ello, el acceso a la vacunación para adultos es desigual en todo el mundo, con una inclusión limitada en los calendarios de inmunización sistemática.

La profesora Lotte Steuten, directora ejecutiva adjunta de OHE y coautora del informe expresó:

Las crecientes presiones de los vapuleados ya sistemas de salud, como el envejecimiento de la población, están impulsando la necesidad urgente de adoptar una mentalidad preventiva. Nuestro informe presenta argumentos convincentes a fin de que los programas de vacunación para adultos desempeñen un papel clave en el cambio hacia la prevención.

“Nuestras conclusiones demuestran que los costos se compensan varias veces con los beneficios para la sociedad, cuando los gobiernos invierten en programas de vacunación para adultos. Estos retornos se materializan a través de beneficios para los individuos, las familias y las comunidades, proporcionando una clara llamada a la acción a los países que aún no están implementando o expandiendo calendarios de vacunación sólidos.”

Los investigadores emplearon un marco establecido de valoración de vacunas para recopilar pruebas, sin embargo, se encontraron con una escasez de datos en varios aspectos clave. Este hallazgo, junto con la ausencia de métodos consensuados para capturar ciertos elementos, sugiere que los rendimientos positivos observados probablemente subestimen el valor total que las vacunas para adultos aportan a la sociedad.

El informe se ha publicado en vísperas de la Semana Mundial de la Inmunización, una campaña de la OMS, por lo tanto, poder abordar estos vacíos será fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030. Esta agenda incluye una prioridad estratégica para garantizar que " todas las personas se beneficien de las inmunizaciones recomendadas a lo largo de toda la vida " y subraya expresamente la necesidad de una aplicación guiada por los datos.

Laetitia Bigger, directora de Política de Vacunas de IFPMA, agregó:

“Este importante estudio amplía la perspectiva para demostrar que los programas de vacunación para adultos están aportando beneficios reales a los sistemas de salud y las sociedades de todo el mundo.

“Las vacunas son una de las medidas de salud pública más eficaces y también pueden ser un poderoso motor de economías más productivas y sociedades más resilientes.

“Que todos conozcan mejor estos beneficios es fundamental si queremos garantizar que aquellas personas que pueden beneficiarse de los programas de vacunación para adultos tengan acceso a los mismos.”

Maarten Postma, profesor de Farmacoeconomía de la University of Groningen (Países Bajos) y revisor de la metodología del informe, comentó:

“Medir el valor de la vacunación para adultos proporciona a los responsables políticos una imagen más clara de los beneficios y costos asociados. Este informe exhaustivo analizó cuatro vacunas para adultos a nivel internacional y empleó un marco metodológico riguroso para evaluar su valor."

(1) La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) representa a la industria farmacéutica innovadora en las relaciones oficiales con las Naciones Unidas.

(2) Utilizando el enfoque del valor estadístico de la vida, el rendimiento de la inversión para 10 programas de vacunación infantil fue de 51,0 desde 2011 a 2020 y de 52,2 desde 2021 a 2030 (Fuente: https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00103 ).

Acerca del informe

El informe completo "The Socio-Economic Value of Adult Immunisation Programmes" está disponible en: https://www.ohe.org/publications/the-socio-economic-value-of-adult-immunisation-programmes/

Acerca de ohe

Con más de 60 años de experiencia, Office of Health Economics (OHE) es la organización independiente de investigación en economía de la salud más antigua del mundo. Trabajamos a diario para mejorar la atención sanitaria mediante investigación, análisis y formación innovadora y vanguardista.

Como editorial y líder mundial en economía de la salud, asistencia sanitaria y ciencias de la vida, colaboramos con universidades, gobiernos, sistemas de salud y la industria farmacéutica para investigar y responder a los retos sanitarios mundiales.

Como Organización de Investigación Independiente sin fines de lucro reconocida por el gobierno, nuestra reputación internacional en cuanto a la calidad e independencia de nuestra investigación está a la vanguardia de todo lo que hacemos. La OHE proporciona recursos, investigaciones y análisis independientes y pioneros en economía de la salud, política sanitaria y estadísticas sanitarias. Nuestro trabajo contribuye a la toma de decisiones sobre atención sanitaria y cuestiones farmacéuticas a nivel mundial.

Todo nuestro trabajo está disponible gratuitamente en línea en www.ohe.org

Acerca de la IFPMA

La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) representa a más de 90 empresas y asociaciones farmacéuticas innovadoras de todo el mundo. Los casi tres millones de empleados de nuestra industria descubren, desarrollan y suministran medicamentos y vacunas que mejoran la salud mundial. Con sede en Ginebra, IFPMA mantiene relaciones oficiales con las Naciones Unidas y aporta su experiencia en el sector para ayudar a la comunidad sanitaria internacional a mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Para más información, visite ifpma.org.

