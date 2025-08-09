Oficial asesinado cerca de sede de los CDC en Atlanta

Las fuentes precisaron que el tiroteo fue cometido el viernes.

Patrick Joseph White, de 30 años, de Kennesaw, Georgia, ha sido identificado como el presunto tirador, según la Oficina de Investigación de Georgia. Murió durante el incidente.

El Departamento de Policía de Atlanta dijo que el sospechoso fue encontrado muerto por una herida de bala, que puede haber sido autoinfligida. Ningún civil recibió un disparo en el incidente, dijo la policía.

"Hay una amplia evidencia que recopilar debido a la compleja escena. Se están llevando a cabo numerosas entrevistas. Esta investigación tomará un período prolongado de tiempo", señaló la policía en un comunicado.

El oficial que fue asesinado, del condado de DeKalb David Rose, recibió un disparo fatal después de responder a un llamado por un tiroteo.

Fue llevado al hospital en estado crítico donde fue declarado muerto, dijeron los funcionarios en una conferencia de prensa anoche. (ANSA).