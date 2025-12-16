Oficial del ejército es hallado muerto en la residencia presidencial de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino informó el martes que un oficial del Ejército que cumplía funciones de seguridad fue hallado sin vida en uno de los puestos internos del predio donde se encuentra la residencia del presidente Javier Milei en las afueras de Buenos Aires, en circunstancias que están bajo investigación judicial.

Un comunicado dijo que el militar fue hallado en horas de la madrugada “por personal que presta servicio” en la residencia presidencial situada en la localidad de Olivos.

Servicios médicos de emergencia constataron el fallecimiento y por disposición del juzgado federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado "se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”, acotó el gobierno.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, agregó el comunicado.