Oficiales del ejército dicen haber tomado el poder en Guinea-Bissau: reportes
BISSAU, 26 nov (Reuters) -
Un grupo de oficiales del ejército declaró el miércoles que había tomado el poder en Guinea-Bissau, país propenso a los golpes de Estado, informó Radio France Internationale, después de que se escucharan disparos en lugares clave de la capital.
Los oficiales del ejército declararon que habían formado el "Alto Mando Militar para la Restauración del Orden" y que estarán al mando de la nación de África Occidental hasta nuevo aviso.
La medida se produjo un día antes de que la comisión electoral anuncie los resultados provisionales de unas elecciones presidenciales muy reñidas entre el actual mandatario, Umaro Sissoco Embalo, y su principal rival, Fernando Dias.
Ambas partes se atribuyeron la victoria en la primera vuelta del domingo.
Los disparos del miércoles se escucharon cerca de la sede de la comisión electoral, el palacio presidencial y el Ministerio del Interior, según testigos. Duraron cerca de una hora, pero parecía haber cesado a las 14:00 GMT, según un periodista de Reuters. (Reporte de Alberto Dabo; reporte adicional y redacción de Robbie Corey-Boulet; editado en español por Carlos Serrano)
