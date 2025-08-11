Oficialismo en Costa Rica designa a exministra como candidata presidencial para 2026

SAN JOSÉ, 10 ago (Reuters) - La exministra Laura Fernández fue designada como candidata a la Presidencia de Costa Rica por el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) para las elecciones de febrero de 2026, informó la agrupación en un comunicado.

Fernández, una politóloga de 39 años, fue ministra de Planificación y Presidencia hasta enero durante el mandato del mandatario Rodrigo Chaves, cuyo partido busca dar continuidad a su movimiento. Su nominación fue definida el domingo.

Al menos 10 fuerzas políticas preparan candidaturas presidenciales para los comicios de febrero y nóminas para renovar las 57 curules de la Asamblea Legislativa para el cuatrienio 2026-2030. El mes pasado, siete miembros del gabinete de Chaves, incluido el vicepresidente Stephan Brunner, y el ministro de Finanzas Nogui Acosta, renunciaron a sus cargos, de cara a los comicios. (Reporte de Álvaro Murillo, Editado por Lizbeth Díaz)