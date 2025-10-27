LA NACION

Oficialista Jara lidera carrera presidencial en Chile, pero perdería en balotaje: encuesta CEP

Santiago, 27 oct (Reuters) - La candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias para la primera vuelta de la elección presidencial en Chile, que se celebrará en noviembre, pero perdería en un posterior balotaje frente a la oposición, reveló el lunes un sondeo privado.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) dijo que Jara obtendría un 25% en la primera vuelta, mientras que los conservadores José Antonio Kast y Evelyn Matthei le seguirían con un 23% y un 12%, respectivamente.

Sin embargo, en una segunda vuelta, la exministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric perdería frente a Kast o Matthei. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Manuel Farías)

