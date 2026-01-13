Oficina de DDHH de la ONU denuncia la muerte de cientos de personas en las protestas de Irán

GINEBRA, 13 ene (Reuters) -

El jefe de ⁠derechos ⁠humanos de la ONU dijo el ⁠martes ‌que está "horrorizado" por ​la creciente violencia de ​las fuerzas de seguridad ‌iraníes contra manifestantes ‌pacíficos.

"Este ​ciclo de horrible violencia no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y ⁠justicia deben ser escuchadas", declaró Volker ​Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una declaración leída por Jeremy ⁠Laurence, portavoz de su oficina.

Cuando se ​le pidió que comentara la magnitud de ‍los asesinatos, Laurence dijo, citando fuentes de la propia ONU, que "el número que estamos ​oyendo es de cientos".

