Oficina de DDHH de la ONU denuncia la muerte de cientos de personas en las protestas de Irán
GINEBRA, 13 ene (Reuters) -
El jefe de derechos humanos de la ONU dijo el martes que está "horrorizado" por la creciente violencia de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes pacíficos.
"Este ciclo de horrible violencia no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchadas", declaró Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una declaración leída por Jeremy Laurence, portavoz de su oficina.
Cuando se le pidió que comentara la magnitud de los asesinatos, Laurence dijo, citando fuentes de la propia ONU, que "el número que estamos oyendo es de cientos".
(Reporte de Emma Farge; editado en español por Carlos Serrano)