Oficina del Censo de EE. UU. planea usar formulario con una pregunta sobre ciudadanía en censo de 2030

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — La Oficina del Censo de Estados Unidos planea usar un formulario de encuesta con una pregunta sobre ciudadanía como parte de su prueba práctica del censo de 2030, lo que genera interrogantes acerca de si el gobierno del presidente Donald Trump podría intentar realizar ese cambio significativo, el cual no logró efectuar en su primer mandato

La prueba de campo que se está llevando a cabo en Huntsville, Alabama, y Spartanburg, Carolina del Sur, está utilizando preguntas de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), el sondeo integral de la vida estadounidense, en lugar de preguntas de formularios censales recientes

Entre las preguntas de la ACS se encuentra la siguiente: "¿Es esta persona ciudadana de Estados Unidos?". Se supone que en el censo no se pregunta si se es ciudadano o no, y no se ha hecho en 75 años

En agosto pasado, Trump le pidió al Departamento de Comercio que la Oficina del Censo comenzara a trabajar en un nuevo censo que excluiría del conteo de la población a los inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente

La 14ª Enmienda de la Constitución dice que "el número total de personas en cada estado" debe contarse para determinar los números utilizados en la distribución de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral entre los estados. La Oficina del Censo ha interpretado que eso se refiere a cualquier persona que viva en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal

La oficina no respondió el jueves a las solicitudes de comentarios sobre por qué se estaban utilizando las preguntas de la ACS para la prueba de 2026

Terri Ann Lowenthal, una ex asistente del Congreso que asesora sobre temas del censo, indicó que las preguntas de la ACS nunca se han utilizado antes para una prueba de campo del censo. Dijo que la prueba de 2026 —que se redujo de seis ubicaciones a dos— se ha convertido en "una sombra de lo que la Oficina del Censo propuso y debería hacer para asegurar un Censo del 2030 con precisión"

"Este cambio radical respecto de una prueba de campo real es alarmante y merece la atención inmediata del Congreso, en mi opinión", expresó Lowenthal

La prueba de campo le da a la agencia estadística la oportunidad de aprender cómo contar mejor a las poblaciones que fueron subestimadas durante el último censo en 2020, y mejorar los métodos que se utilizarán en 2030. Entre los nuevos métodos que se están probando está el uso de trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos para realizar tareas que anteriormente hacían los trabajadores del censo

Originalmente, la prueba debía llevarse a cabo en seis lugares, pero esta semana el gobierno de Trump anunció que había eliminado cuatro de ellos: Colorado Springs, Colorado; el oeste de Carolina del Norte, el oeste de Texas y tierras tribales en Arizona

Mark Mather, vicepresidente asociado del Population Reference Bureau —un grupo de investigación apartidista—, dijo que no podía especular sobre las motivaciones políticas detrás de la decisión de usar las preguntas de la ACS, pero señaló que la preocupación más fundamental era metodológica

"El formulario de la ACS no proporcionaría una prueba válida de las operaciones del censo de 2030", señaló. "Es algo completamente diferente"

En su primer mandato, Trump intentó sin éxito agregar una pregunta sobre ciudadanía al formulario del censo de 2020. También firmó órdenes que habrían excluido a las personas que están en Estados Unidos ilegalmente de las cifras de distribución, y ordenó la recopilación de datos sobre ciudadanía

La Corte Suprema federal bloqueó el intento de agregar la pregunta de ciudadanía, y ambas órdenes fueron rescindidas cuando el presidente demócrata Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, antes de que se publicaran las cifras del censo de 2020

Recientemente, legisladores republicanos en el Congreso presentaron un proyecto de ley que excluiría a algunos no ciudadanos de las cifras de distribución. Varios fiscales estatales del Partido Republicano también han presentado demandas federales en Luisiana y Misuri, con la intención de agregar una pregunta de ciudadanía al próximo censo y excluir a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos del conteo de distribución

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa