Ogier conquista el Rally de Chile y asume el liderato del Mundial de Rally

El francés Sébastien Ogier se impuso este domingo en el Rally de Chile y desplazó a su compañero británico de Toyota, Elfyn Evans, del primer puesto del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Con tres pruebas aún por disputarse, Ogier, de 41 años, se perfila hacia un noveno título mundial, con el que igualaría la marca de su compatriota Sébastien Loeb.

El piloto de Gap encontró su ritmo a partir del sábado, tras un inicio de rally complicado, pero su experiencia en los tramos de tierra chilenos, a menudo resbaladizos por la lluvia, se impuso y al final aventajó a Evans por 11 segundos.

El tercer puesto fue para otro francés, Adrien Fourmaux (Hyundai).

Se trata de su 66ª victoria en el Mundial de Rally (WRC), certamen en el que compite desde 2008.

Aunque al inicio de la temporada tenía previsto un programa parcial, sin disputar todas las pruebas del campeonato, desde el Rally de Finlandia, a comienzos de agosto, decidió correr hasta la última cita, en Arabia Saudí, a finales de noviembre.

Con Chile suma ya cinco victorias, pese a haberse perdido tres competencias.

La próxima parada del calendario será el Rally Centroeuropeo, que se disputará del 16 al 19 de octubre.

