Ogier gana el Rally de Chile y se coloca líder del mundial

14 sep (Reuters) - El piloto francés Sébastien Ogier se adjudicó el domingo su quinta victoria de la temporada en el Rally Chile y se colocó al frente de la clasificación del Campeonato del Mundo, superando a su compañero de equipo en Toyota y rival por el título, el británico Elfyn Evans, con una actuación imponente.

El ocho veces campeón del mundo, en su participación 200 en el WRC, se impuso en las etapas de grava del último día para conseguir la décima victoria de Toyota de la temporada. Evans terminó segundo para limitar los daños en la clasificación de pilotos.

El resultado también reforzó el control del fabricante japonés sobre su quinta corona consecutiva de constructores, ampliando su ventaja sobre Hyundai.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, que había sido líder tras la jornada del viernes, completó el podio. El francés consiguió su tercer podio de la temporada. (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)