Ogier gana Mundial de Rallys e iguala el récord de nueve títulos de Loeb

El piloto francés Sébastien Ogier conquistó el Mundial de Rallys, igualando el récord de nueve títulos de su compatriota Sébastien Loeb, tras quedar tercero en la última prueba de la temporada, el Rally de Arabia Saudita, ganada este sábado por el belga Thierry Neuville.

Precisamente, Ogier sucede en el palmarés del campeonato a Neuville.

Pese a no disputar todo el calendario (no compitió en tres de las 14 pruebas del Mundial), Ogier, de 41 años, superó en el último rally a su compañero británico en Toyota, Elfyn Evans, quien llegó a Arabia Saudita como líder del campeonato con tres puntos de ventaja sobre el francés.

Ogier suma de esta manera su noveno título de la especialidad: 2013, 2014, 2015 y 2016 con Volkswagen; 2017 y 2018 con Ford; 2020, 2021 y 2025 con Toyota.

Su compatriota Loeb consiguió sus nueve títulos mundiales de manera consecutiva, de 2004 a 2012, aunque Ogier los logró con menos victorias, 67 por 80 del alsaciano (también récord en WRC).

Evans, por su parte, ha acabado pagando caro el pinchazo que sufrió en la jornada del viernes y que le alejó de la lucha por la victoria.

A sus 36 años, el piloto galés persigue aún su primer título mundial y suma su cuarto subcampeonato.

