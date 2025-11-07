Ogier lidera el Rally de Japón pero Evans le pisa los talones

El francés Sébastien Ogier (Toyota) lidera el Rally de Japón, penúltima prueba del Mundial de Rallies (WRC), este viernes al término de la segunda jornada, con el británico Elfyn Evans, líder del campeonato, pisándole los talones.

Los dos pilotos de Toyota protagonizaron una lucha feroz y el francés solo tiene 10 segundos de ventaja sobre el británico al final de las seis pruebas especiales del día.

Evans actualmente tiene 13 puntos de ventaja sobre Ogier en la clasificación general y necesita sumar 23 más que su rival si quiere ser coronado campeón mundial en Japón el domingo.

"Ha sido un buen día y podemos estar satisfechos", consideró Ogier. "Es bueno haber creado una pequeña diferencia aunque no sea mucho", añadió, recordando que el "objetivo principal es ganar el rally", para impedir que Evans sea campeón.

Evans, de 36 años, aún no ha sido campeón del WRC, mientras que Ogier, de 41 años, busca su noveno título que igualaría el récord de otro francés, la leyenda Sébastien Loeb.

El piloto local, Takamoto Katsuta, también con Toyota, logró intercalarse entre los dos candidatos al título y ocupa un sorprendente segundo lugar a 8 segundos de Ogier y solo 2 por delante de Evans.

La jornada estuvo marcada por el incidente que sufrió Kalle Rovanperä (Toyota) durante la tercera especial. Tocó una barrera de seguridad con su rueda trasera izquierda, lo que lo obligó a reducir la velocidad antes de realizar una reparación improvisada al borde de la carretera.

El doble campeón mundial finlandés cayó al puesto 17º, a más de 5 minutos y 40 segundos de la cabeza, y ve comprometidas sus posibilidades de un tercer título, aunque llegó a Japón en la segunda posición del campeonato empatada con Ogier.

A pocos kilómetros de su cuna en Toyota City, el fabricante japonés domina "su" rally y deja que sus pilotos se enfrenten por el título de pilotos después de haberse adjudicado el de constructores hace dos semanas en el Rally de Europa Central.

Los Hyundai se muestran rezagados, el primero —el del francés Adrien Fourmaux— es cuarto a 24 segundos del líder.

El campeón mundial saliente, el belga Thierry Neuville, está relegado a más de 1 minuto y 30 segundos del líder.

Otra víctima de esta segunda jornada fue el irlandés Josh McErlean (M-Sport/Ford), que salió violentamente de la pista durante la tercera especial, aunque sin daños para él ni para su copiloto Eoin Treacy.

El asfalto japonés resulta particularmente traicionero debido a las hojas caídas y el musgo que lo cubre en algunos lugares, aunque las condiciones meteorológicas otoñales hasta ahora han sido ideales.

-- Clasificación del Rally de Japón tras la segunda jornada:

1. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 01:11:48.2

2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JAP/IRL/Toyota) +7.9

3. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +10.2

4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +24.0

5. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +24.3

6. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) +01:12.3

7. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +01:33.5

...

17. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +05:42.2

. Vencedores especiales: Sébastien Ogier (ES2, ES5, ES6), Elfyn Evans (ES4, ES7), Kalle Rovanperä (ES1), Takamoto Katsuta (ES3).

