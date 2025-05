Ohana Development presenta "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana", una obra maestra de la elegancia frente al mar en EAU

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 13, 2025--

Ohana Development, desarrollador inmobiliario líder reconocido por sus propiedades de lujo, acaba de presentar "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana", en colaboración con la casa de relojes y joyas de lujo, Jacob & Co. El proyecto, situado en Al Jurf, entre Dubai y Abu Dhabi, se dio a conocer en el Emirates Palace Mandarin Oriental de Abu Dhabi. Este complejo de u$s 1300 millones combina un entorno natural con un nivel de arte y artesanía excepcionales.

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana. (Photo: AETOSWire)

Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana tiene 457 residencias, entre ellos, departamentos, casas y penthouses con vista al mar, además de Sky Mansions y mansiones frente al mar, que captan el espíritu refinado de la vida en la costa. Los penthouses parten de los u$s 6 millones y ofrecen vistas de 180 grados y amplios interiores, mientras que las Sky Mansions, a partir de los u$s 21 millones, ofrecen vistas panorámicas de 360 grados y ascensores privados.

Hay casas y mansiones personalizables de 3 a 6 dormitorios, cada una con piscina privada y vistas a la reserva natural o al canal, mientras que las Beachfront Mansions ofrecen una amplitud sin igual y vistas panorámicas al mar.

Husein Salem, director general de Ohana Development, comentó al respecto: "Nuestra visión de Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana es elevar la experiencia de vivir frente al mar, con un santuario exclusivo desarrollado a lo largo de la costa. Queremos crear un paraíso junto al mar en el que converjan experiencias selectas, elegancia atemporal y tranquilidad para ofrecer un estilo de vida distinguido".

Por su parte, Jacob Arabo, presidente y director creativo de Jacob & Co., señaló: "Hemos colaborado codo a codo con Ohana Development y de ese modo, hemos entretejido en cada detalle nuestro legado de excelencia artística y estilo de vida de ultralujo". Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana es un tributo a la belleza de la costa marítima, donde el diseño, la artesanía y el encanto del mar se unen para crear hogares excepcionales".

Entre los servicios del complejo se destacan el Jacob & Co. Social Club, con el primer Cigar Lounge del mundo frente al mar, un centro de negocios y el Jacob & Co. Residents Club, exclusivo para socios, con una galería de relojes y exposiciones rotativas de obras de arte. Asimismo, el complejo inaugura el primer Jacob & Co. Beach Club, un destino vibrante junto al mar.

Cuando lleguen, los residentes serán recibidos en un enorme atrio de entrada, coronado por un reloj de Jacob & Co. de 10 metros de ancho. El final de obra está previsto para el segundo trimestre de 2028.

Para más información, visite https://ohana-development.com.

