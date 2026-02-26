O'Higgins elimina al Bahía en los penales y avanza a la tercera fase de la Libertadores

El O'Higgins de Chile se convirtió este miércoles en el cuarto clasificado a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026 al vencer como visitante en penales 4-3 al Bahia, luego de desactivar una remontada del equipo brasileño que empezó a los 20 segundos del partido.

Cuando los aficionados en la Arena Fonte Nova, en Salvador (nordeste), todavía buscaban su butaca, el Bahia aprovechó su primer contacto con el balón para armar una ofensiva colectiva que firmó con un derechazo William Jose, luego de pescar un buscapiés de Ademir.

El cronómetro marcaba apenas 20 segundos.

En adelante, el Tricolor de Acero se mostró empecinado en dejar claro que no iba a pisar el freno y se volcó a buscar el segundo gol para sellar la remontada.

A diferencia de la ida en Rancagua, donde ganó 1-0, el equipo chileno dirigido por Lucas Bovaglio arrancó nervioso y pareció sentir el peso de los 36.000 torcedores que hervían en cada jugada.

La embestida local pronto hizo caer otro gol de Willian José (45+1), luego de un cobro de penal que el portero Ómar Carabalí le atajó, pero que el veterano de 34 años reclamó inmediatamente en el rebote.

En el segundo tiempo, el Capo de Provincia espabiló y en una jugada colectiva igualó el global 2-2 con un gol de Arnaldo Castillo, que dentro del área chica pescó un centro rasante.

El golpe desdibujó al equipo brasileño, que terminó el partido con el 70% de posesión de balón pero no pudo evitar los penales.

En la tanda desde los doce pasos, tanto Ronaldo como Carabalí habían atajado un penal cada uno, pero la serie se decidió a favor de O'Higgins con el displicente cobro de Everton Ribeiro, el veterano capitán baiano, que descansó en las manos del portero ecuatoriano naturalizado chileno.

Se trata de una hazaña para el once de Rancagua, que nunca había jugado en suelo brasileño. Ahora sueña con volver a la fase de grupos en su quinta participación en la Copa Libertadores.

El club chileno espera en tercera ronda al vencedor de la serie entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira, que el jueves definen su suerte en Ibagué con ventaja 1-0 para los colombianos.

- Botafogo, obligado a reaccionar -

En el siguiente turno, Botafogo recibía en el Nilton Santos, en Rio de Janeiro, a Nacional Potosí con la misión de remontar el 1-0 sufrido en la altura boliviana.

El equipo carioca, que tuvo un 2024 histórico con el título del Brasileirão y su primera Copa Libertadores, tiene poco margen de error por un flojo desempeño reciente que se suma a la turbulencia financiera y judicial ligada a su propietario, el estadounidense John Textor.

El Fogão cortó recientemente una racha de seis derrotas al vencer a Boavista en el Campeonato Carioca y llegaba con titulares descansados como Vitinho, Alexander Barboza, Mateo Ponte, Álvaro Montoro y Newton.

El entrenador argentino Martín Anselmi, que no termina de convencer a la torcida, convocó su apoyo para dar vuelta la serie ante un Nacional Potosí que seguramente estacionará el bus en su área para defender la exigua ventaja.

El ganador de la serie se enfrentará a Argentinos Juniors o Barcelona de Ecuador.

- Argentinos, fiel a su identidad -

A la misma hora que Botafogo, Argentinos Juniors saldrá al estadio Diego Maradona, en Buenos Aires, a sellar en casa la ventaja por un gol que le sacó como visitante a Barcelona de Guayaquil.

Nicolás Diez, entrenador del Bicho, advirtió que en la revancha su equipo será fiel a su identidad ofensiva y no planea especular.

Del otro lado, Barcelona llega con impulso tras ganar en la liga ecuatoriana con gol de su nuevo refuerzo, el argentino Darío Benedetto. En Buenos Aires, el técnico venezolano César Farías estará obligado a mostrar una mejor cara, pero sobre todo a adelantar líneas si quiere revertir la eliminatoria.