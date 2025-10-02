OHLA logra su mejor marca en el ranking GRESB de sostenibilidad con una puntuación de 99 sobre 100

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - OHLA ha alcanzado su mejor calificación en el ranking GRESB de sostenibilidad, uno de los principales índices internacionales en la materia, obteniendo una puntuación de 99 sobre 100, ha informado la compañía global de infraestructuras. Este resultado consolida una evolución positiva sostenida durante los últimos tres años, en los que la compañía ha progresado de 95 puntos en 2023 a 98 en 2024 y finalmente a 99 en 2025. Además, entre las 652 empresas nacionales e internacionales evaluadas este año, OHLA ha obtenido la mejor puntuación en la categoría de 'gobernanza y gestión ESG' ('Management Score'). Como reconocimiento a este desempeño, GRESB ha otorgado a OHLA la calificación de cinco estrellas en 2025, la máxima distinción del índice y que se concede a las entidades que se sitúan en el extremo superior del ranking global. El índice GRESB es una herramienta de referencia mundial en sostenibilidad para inversiones inmobiliarias y de infraestructuras y es utilizado por inversores institucionales y financieros para fundamentar decisiones en materia ESG. Evalúa aspectos clave como el desempeño ambiental y social, incluyendo la seguridad en el trabajo, las políticas de sostenibilidad, el uso de energías renovables, la protección de la biodiversidad o el apoyo a las comunidades locales, entre otros aspectos. "Con este logro, OHLA reafirma su compromiso de seguir desarrollando todas sus actividades de forma responsable, contribuyendo activamente a la transformación sostenible del sector de las infraestructuras", destaca la compañía. Con más de un siglo de experiencia en el desarrollo de infraestructuras de transporte, OHLA asegura haberse consolidado como "un referente internacional en movilidad sostenible, ejecutando proyectos que transforman las ciudades en entornos más limpios, seguros y conectados". La compañía ha participado en la construcción de más de 200 líneas de alta velocidad. Además, lidera en estos momentos importantes proyectos como el Purple Line (EEUU), el Metro de Estocolmo (Suecia), el Metro de Sevilla, el Metro de Santiago de Chile (Chile) o la modernización de la Línea Brno-Prerov (República Checa). "Este liderazgo ha sido reconocido a lo largo de este tiempo con importantes distinciones, como la que recibió el proyecto ferroviario SKI (Noruega) en 2023, designado por Engineering News Record (ENR), como el proyecto ferroviario más destacado del sector de la construcción a nivel global", concluye el comunicado.