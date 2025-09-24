OHLA refuerza su presencia en EEUU con contratos por valor de US$550 millones

24 sep (Reuters) -

Obrascón Huarte Lain, SA:

A TRAVÉS DE OHLA USA, su filial en Estados Unidos, ha sido adjudicataria de dos proyectos en Florida por valor superior a los US$550 millones.

El primero, adjudicado por el Condado de Miami-Dade, encarga a OHLA USA la ejecución de los servicios de la fase I del programa de reubicación del muro de contención norte en los muelles 1–6 del puerto de Miami.

El programa completo incluye el diseño y reconstrucción de aproximadamente 7200 pies (2,2 kilómetros) de muro de contención, con una inversión total estimada de US$450 millones.

Además, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ha adjudicado a OHLA USA un contrato de US$100,6 millones con el objetivo de añadir un carril en ambas direcciones de la autopista SR 91, desde la autopista Sawgrass Expressway hasta Glades Road.

Fuente de la información

Más información de la empresa: (Información de Tomás Cobos)