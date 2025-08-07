Ohtani conecta jonrón para llegar a 1000 hits y poncha a 8, pero Cardenales vencen 5-3 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani conectó un jonrón para llegar a 1000 hits en su carrera, además de recetar ocho ponches, su máximo número de la temporada, durante una labor de cuatro entradas en el montículo, pero los Cardenales de San Luis remontaron y vencieron el miércoles 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Jordan Walker sumó tres hits por los Cardenales, incluyendo un sencillo impulsor que empató el encuentro con dos outs en el octavo episodio. San Luis tomó una ventaja de 4-3 en la misma jugada cuando el antesalista novato Alex Freeland cometió un costoso error en un tiro.

Lars Nootbaar añadió un doble impulsor contra el relevista Brock Stewart en el noveno.

Walker fue una adición tardía a la alineación titular. Reemplazó al venezolano Willson Contreras, quien tenía un malestar estomacal.

JoJo Romero (4-3) se llevó la victoria con una entrada en blanco como relevista. Riley O’Brien consiguió cuatro outs para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Yohel Pozo de 1-0, Pedro Pagés de 3-2.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada. El venezolano Miguel Rojas de 3-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.