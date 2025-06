Ohtani lanzará el domingo en su segunda apertura desde su regreso

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani está programado para lanzar el domingo en su segunda apertura desde que retomó la loma, y los Dodgers de Los Ángeles estarán observando de cerca el progreso de su superestrella.

Ohtani comenzará en el montículo y bateará como primer bate contra los Nacionales de Washington en Chavez Ravine. Los Dodgers se dirigen a la segunda apertura de Ohtani sin estar seguros de si lanzará una o dos entradas, pero el mánager Dave Roberts espera ver otro paso en el largo camino de regreso al montículo del tres veces MVP.

"Hoy, creo que habrá mucha más normalidad", dijo Roberts. "Emocionado de verlo lanzar la pelota. Espero que sea mucho más eficiente, que haga mejores lanzamientos, pero ya veremos".

Ohtani permitió dos hits y una carrera mientras realizaba 28 lanzamientos en la primera entrada el lunes contra San Diego en su primera salida en el montículo desde 2023. El movimiento de Ohtani en sus lanzamientos rompientes fue agudo, y su recta alcanzó las 100 mph, pero su control fue "solo aceptable", dijo Roberts.

Roberts dijo que no hay un cronograma firme para que Ohtani extienda sus aperturas a su longitud completa. Los Dodgers tampoco han tomado decisiones a largo plazo sobre cómo manejarán los detalles diarios de las dobles funciones del único jugador de dos vías del béisbol en varias décadas.

Roberts reconoció que Ohtani podría salir de su habitual puesto de primer bate en la alineación de los Dodgers los días que lanza, particularmente en casa. Aunque Ohtani le ha dicho a Roberts que no le molesta lanzar la primera entrada y luego ir directamente al círculo de espera para ser el primer bateador de los Dodgers en la mitad inferior, Roberts reconoce que no es lo ideal.

"Ha dicho que está completamente bien con batear de primero (y) no quiere cambiar", dijo Roberts. "Así que creo que por ahora, nos mantendremos en el statu quo, pero al salir de este, podrías decir que tal vez tenga más sentido batear de segundo, tercero o cuarto".

Ohtani solo logró cuatro de 23 con 11 ponches en el plato en los últimos seis juegos de los Dodgers, y eso incluye su actuación de dos hits el lunes pasado durante su regreso al montículo. Ha conectado un jonrón en solo uno de sus últimos 18 juegos, aunque aún entró el domingo empatado en el tercer lugar en las mayores con 25 jonrones.

Los Dodgers serán pacientes con Ohtani mientras se readapta a la vida de dos vías mientras maneja las demandas de ambos trabajos.

"No he visto signos de fatiga", dijo Roberts. "Creo que, como todos los bateadores, cuando comienzas a perseguir fuera de la zona de strike, es difícil tener éxito constante. No creo que eso sea una cuestión de fatiga, pero lo manejaremos.

Nuevamente, una vez que aumentemos la actividad, podría ser una conversación diferente.

Ohtani no lanzó en absoluto la temporada pasada mientras se recuperaba de una cirugía de brazo durante su primera temporada con los Dodgers bajo un contrato de diez años y US$700 millones. Ganó su tercer premio MVP mientras se convertía en el primer jugador en la historia del béisbol con 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada, y los Dodgers ganaron su primer campeonato de la Serie Mundial.

Ohtani entró el domingo en tercer lugar en las mayores con un OPS de 0,996, pero algunos de sus otros números ofensivos han disminuido ligeramente esta temporada mientras regresaba a un programa de lanzamientos constante.

Los Dodgers no tienen preocupaciones públicas sobre la producción de Ohtani, permaneciendo apoyando su juego de dos vías, y necesitan su brazo, dadas sus preocupaciones de lesiones en el montículo durante toda la temporada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.