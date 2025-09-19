Ohtani logra 2 dobletes y Dodgers superan 2-1 a Gigantes

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani conectó dos dobles contra la pared y anotó una carrera, para que los Dodgers de Los Ángeles superaran el jueves 2-1 a los Gigantes de San Francisco.

Yoshinobu Yamamoto se combinó con cinco relevistas para permitir sólo un hit con diez bases por bolas.

Freddie Freeman impulsó a Ohtani con un sencillo en una sexta entrada de dos carreras por los Dodgers, quienes han ganado ocho de 11 compromisos a pesar de otra noche agitada de su vulnerable bullpen.

Yamamoto sólo permitió el sencillo de Patrick Bailey en la segunda entrada y repartió siete ponches, pero también otorgó seis bases por bolas al laborar hasta la sexta. Michael Kopech y Blake Treinense se combinaron luego para dar cuatro bases por bolas a los Gigantes, permitiendo una carrera en la séptima.

Sin embargo, Anthony Banda lanzó una octava entrada perfecta y Alex Vesia terminó tranquilamente para su quinto salvamento.

Logan Webb (14-11) igualó la actuación de un hit de Yamamoto hasta la sexta, cuando los Dodgers lograron tres hits más y anotaron dos carreras.

La victoria aumentó a tres juegos la ventaja de los Dodgers sobre San Diego (83-70) en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

Una quinta derrota en seis duelos dejó a los Gigantes (76-77) tres juegos detrás de los Mets de Nueva York (79-74) en la lucha por el último boleto de comodín de la Nacional. Arizona y Cincinnati también están adelante de San Francisco.

Después de que Jack Dreyer (3-2) terminó la sexta entrada para Yamamoto, los Dodgers finalmente le hicieron daño a Webb. Ohtani conectó un doble con un out al bosque derecho, enviando a Ben Rortvedt a tercera.

Mookie Betts pegó una rola al campocorto, pero Bailey no pudo retener el lanzamiento del dominicano Willy Adames al plato.

Freeman luego impulsó a Ohtani, pero Adames terminó el ataque con una jugada espectacular en el rodado de su compatriota Teoscar Hernández.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 3-0. Los dominicanos Rafael Devers de 3-0 con una empujada, Adames de 2-0, Jerar Encarnación de 1-0. El venezolano Wilmer Flores de 1-0.

Por los Dodgers, el dominicano Hernández de 3-0. El cubano Andy Pagés de 3-0. El venezolano Miguel Rojas de 3-1.