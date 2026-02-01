Ohtani no lanzará en el Clásico Mundial de béisbol, dice Dave Roberts, manager de Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — El superastro Shohei Ohtani no lanzará con la selección de Japón en el Clásico Mundial de béisbol en marzo, dijo el sábado el manager de los Dodgers de Los Ángeles Dave Roberts

Roberts comentó que fue Ohtani quien decidió centrarse únicamente en fungir como bateador designado para su país natal

Expresó que el equipo "absolutamente" habría apoyado a Ohtani si también hubiera querido lanzar. El compañero de equipo de Ohtani Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, lanzará por Japón en el Clásico Mundial a pesar de su pesada carga de trabajo con los Dodgers la temporada pasada

"Yoshi siente que quiere asumirlo y se siente bien, y lo apoyamos", manifestó Roberts en el festival de fanáticos del equipo

Ohtani cumplió dos aperturas con Japón en el Clásico de 2023 y luego salió del bullpen en la novena entrada para asegurar el campeonato al ponchar a su entonces compañero de equipo de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, lo que significó el último out contra Estados Unidos

Ohtani se rompió el ligamento colateral cubital en agosto de ese año y posteriormente se sometió a una cirugía de codo, lo que le impidió lanzar durante su primera temporada con los Dodgers en 2024, cuando fue su bateador designado a tiempo completo

Regresó gradualmente a lanzar el año pasado e hizo cuatro aperturas en la postemporada. Los Dodgers terminaron hilando títulos de la Serie Mundial

Ohtani no confirmó su decisión de no lanzar en el Clásico durante su charla con los reporteros, previa a la de Roberts. El cuatro veces Jugador Más Valioso dijo que tenía que "ver cómo se sentía su cuerpo, sentir la progresión y ver qué sucedía"

Ohtani, de 31 años, dijo que ha tenido un receso normal entre campañas porque no ha estado rehabilitándose de una lesión

"Estoy muy saludable", afirmó. "Me alegra estarlo"

Roberts dijo que no manejará a Ohtani de manera diferente ahora que va a lanzar una temporada completa. Comentó que habrá suficientes días de descanso entre las aperturas y que Ohtani no estará programado para más inicios de dos o tres entradas

Ohtani, Yamamoto y Roki Sasaki fueron compañeros en la selección japonesa que conquistó el Clásico en 2023. Pero Sasaki no lanzará esta vez, después de una temporada de novato llena de altibajos en la que terminó como relevista de los Dodgers

El Clásico se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo

El primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, dijo que no jugará para Canadá en el Clásico debido a lo que describió como una razón personal

“Son muy comprensivos. Les dije por qué no iba a poder ir allí, hablé sobre jugar en Puerto Rico y estar tan lejos de mi familia. Necesito estar cerca de California”, expresó

Roberts está considerando su alineación titular antes de que el equipo se reporte para el entrenamiento de pretemporada en Arizona el 13 de febrero

"Me siento muy bien con Shohei como primero. Me siento muy bien con Will (Smith) en quinto (al orden) y luego, después de eso, voy a leer y reaccionar. Veo a Mookie (Betts) como tercero"

