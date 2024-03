SEÚL (AP) — Un sencillo remolcador de Shohei Ohtani coronó el racimo de cuatro carreras del octavo inning en su debut con los Dodgers, y Los Ángeles derrotó el miércoles 5-2 en la apertura de la temporada regular y primer juego de las Grandes Ligas en Corea del Sur.

El juego dio un vuelco cuando el primera base Jake Cronenworth dejó que un rodado de rutina se le colara por su guante, permitiendo que entrara la carrera de la ventaja definitiva.

Ohtani se fue de 5-2 en su primer partido desde su salida de los Angelinos de Los Ángeles con un contrato récord 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. Unos 15.952 aficionados acudieron al Gocheok Sky Dome.

El versátil astro, que este año no podrá lanzar tras operarse el codo, tuvo un despiste en las bases que provocó el último out en el octavo. Fue puesto out tras pasar por segunda base y luego no tocar la almohadilla cuando se regresó tras el elevado de Freddie Freeman, con lo que se decretó un doble play que puso fin al inning.