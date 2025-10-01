Ohtani y Hernández guían a Dodgers a victoria 10-5 sobre Rojos, al comenzar serie de comodines

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani y Teoscar Hernández conectaron dos vuelacercas cada uno, Blake Snell recetó nueve ponches en siete sólidas entradas y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el martes 10-5 a los Rojos de Cincinnati en el primer duelo de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Tommy Edman añadió un cuadrangular a la causa de los Dodgers, quienes igualaron un récord de la franquicia en postemporada con cinco jonrones y lograron 15 hits, al poner en marcha su intento de convertirse en los primeros ganadores de Series Mundiales consecutivas en 25 años.

Ohtani, quien estableció un récord personal de 55 jonrones en la temporada regular, conectó un cuadrangular al inicio del primer inning. Su batazo, que disparó la pelota a 117,7 mph, llegó ante una recta de Hunter Greene, el as de los Rojos, a 100,4 mph.

Fue el lanzamiento más rápido sobre el que Ohtani ha conectado un jonrón en su carrera en las Grandes Ligas.

El superastro japonés agregó un batazo de dos carreras y 454 pies contra Connor Phillips con dos outs en el sexto. Ohtani también se ponchó tres veces.

El único hit permitido por Snell en seis entradas fue un doble de Matt McClain por la línea de la antesala que eludió la zambullida de Max Muncy con dos outs en la tercera. Los Rojos anotaron dos carreras en el séptimo capítulo con un rodado del dominicano Elly de la Cruz y un doble de Tyler Stephenson.

Snell retiró a sus primeros ocho adversarios en su primera apertura de postemporada desde 2022, cuando el as, dos veces galardonado con el Cy Young, estaba con los Padres de San Diego.

Los aplausos se convirtieron en abucheos para el bullpen de los Dodgers en el octavo inning, cuando todos los Rojos batearon. Los relevistas de Los Ángeles, Alex Vesia, el venezolano Edgardo Henriquez y Jack Dreyer, se combinaron para otorgar cuatro bases por bolas mientras los Rojos anotaban tres carreras y se acercaban a 10-5.

El trío necesitó 59 lanzamientos para conseguir tres outs.

El segundo juego de la serie al mejor de tres está pautado para el miércoles por la noche. El ganador avanza a una Serie Divisional al mejor de cinco contra Filadelfia.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 3-0 con una anotada, Miguel Andújar de 4-0 con una anotada, De la Cruz de 3-0 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-3 con dos anotadas y cuatro remolcadas. El venezolano Miguel Rojas de 1-1 con una anotada. El cubano Andy Pagés de 5-0. El boricua Kiké Hernández de 3-2 con una anotada.