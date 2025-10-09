OIEA dice que comienza restablecimiento de electricidad externa en central nuclear ucraniana de Zaporiyia

9 oct (Reuters) - El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo el jueves que se ha puesto en marcha un proceso para ayudar a restablecer la electricidad externa en la central nuclear de Zaporiyia, tras contactos con Rusia y Ucrania en las últimas semanas para abordar la más reciente pérdida de energía fuera del emplazamiento.

"Tras intensas consultas, se ha iniciado el proceso para restablecer la electricidad externa a través de las líneas Dniprovska y Ferosplavna-1", dijo el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, en un mensaje en X. (Reporte de Harshita Meenaktshi en Bengaluru; Editado en español por Alejandra Ceballos)