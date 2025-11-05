OIEA dice que Irán debe "mejorar seriamente" su cooperación nuclear, según el FT

5 nov (Reuters) -

Irán debe "mejorar seriamente" su cooperación con los inspectores de las Naciones Unidas para evitar que aumenten las tensiones con Occidente, informó el miércoles el Financial Times, basándose en la información del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

Grossi dijo al FT que, aunque el OIEA ha llevado a cabo una docena de inspecciones en Irán desde las hostilidades con Israel en junio, no se le había dado acceso a instalaciones nucleares como Fordow, Natanz e Isfahán, bombardeadas por Estados Unidos.

Grossi dijo en octubre que se habían detectado movimientos cerca de las reservas de uranio enriquecido de Irán, pero que ello "no implicaba que hubiera actividad de enriquecimiento".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo posteriormente que Grossi era "plenamente consciente de la naturaleza pacífica" del programa nuclear iraní y que no debía expresar "opiniones infundadas" al respecto.

Representantes iraníes han culpado al OIEA de justificar el bombardeo israelí, que comenzó el día después de que la junta del OIEA votara a favor de declarar a Irán en violación de las obligaciones derivadas del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Grossi dijo al FT que, aunque el organismo estaba tratando de abordar las "accidentadas" relaciones con Irán con comprensión, el país seguía teniendo que cumplir.

"No se puede decir: 'Me mantengo dentro del tratado de no proliferación de armas nucleares', y luego no cumplir con las obligaciones", dijo Grossi.

