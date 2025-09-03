OIEA dice que las reservas de uranio de Irán casi apto para fabricación de bombas aumentaron antes del ataque de Israel

VIENA, 3 sep (Reuters) - Las reservas iraníes de uranio enriquecido hasta el 60% de pureza, cercano al grado de armamento, aumentaron ligeramente antes de que Israel atacara sus instalaciones nucleares el 13 de junio, según un informe confidencial del organismo de control nuclear de la ONU al que Reuters accedió el miércoles.

Según el reporte del Organismo Internacional de Energía Atómica, se calcula que el 13 de junio Irán tenía 440,9 kilos de uranio enriquecido hasta el 60% en forma de hexafluoruro de uranio, que puede enriquecerse en centrifugadoras.

Esta cantidad es suficiente, si se enriquece aún más, para fabricar 10 bombas nucleares, según el OIEA. (Reporte de François Murphy; Editado en español por Javier Leira)