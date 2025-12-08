OIEA dice que no hay anomalías en la central nuclear de Fukushima tras terremoto en Japón

8 dic (Reuters) - El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró el lunes que no ha observado anomalías en el emplazamiento de la central nuclear de Fukushima tras el fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el noreste de Japón.

El seísmo provocó alertas de tsunami y órdenes de evacuación a unos 90.000 residentes. Como medida de precaución, la descarga de agua tratada del Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS, por sus siglas en inglés) se suspendió a las 11:42 p.m. (1442 GMT), dijo el OIEA en un post en X.

(Reporte de Kanjyik Ghosh en Barcelona; edición de Kevin Liffey)