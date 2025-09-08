OIEA espera poder retomar pronto sus inspecciones nucleares en Irán

El director general del OIEA, Rafael Grossi, declaró el lunes que la agencia espera alcanzar un acuerdo "en los próximos días" para retomar completamente sus inspecciones nucleares en Irán y afirmó que "el tiempo apremia".

"Espero sinceramente que en los próximos días sea posible llegar a una conclusión fructífera" de las conversaciones "para facilitar la reanudación de nuestro indispensable trabajo con Irán", declaró Grossi en una reunión trimestral del Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Aunque consideró que "se lograron avances", el director señaló que las "modalidades" aún se estaban negociando.

"Todavía queda tiempo, no mucho, pero sí el suficiente si hay buena fe y un claro sentido de la responsabilidad", declaró.

A finales de agosto, un equipo de inspectores del OIEA regresó brevemente a Irán para supervisar el reemplazo del combustible de la central nuclear de Bushehr, la única central nuclear de producción de electricidad del país.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní aseguró que eso no significaba una reanudación completa de la cooperación.

El OIEA mantiene conversaciones con Irán para determinar cómo reanudar por completo sus inspecciones en sus principales instalaciones nucleares tras los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio.

Teherán suspendió su cooperación y los inspectores abandonaron Irán después de estos ataques contra instalaciones nucleares y militares.

Irán reprocha al OIEA no haber condenado los bombardeos y en julio aprobó una ley que prohíbe en principio cualquier cooperación.

