OIEA habla de "un paso en la buena dirección" por el "claro apoyo" a los principios de seguridad en Zaporiyia

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha asegurado este lunes que se ha registrado "un paso en la buena dirección" en torno a la "peligrosa y frágil situación" en la central nuclear de Zaporiyia, bajo control de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, a raíz del "claro apoyo" mostrado a sus cinco principios para garantizar la seguridad en las instalaciones.

"La semana pasada presenté ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los cinco principios del OIEA para ayudar a garantizar la seguridad nuclear y la seguridad en la central de Zaporiyia y han recibido expresiones muy claras de apoyo", ha dicho Grossi, que ha recalcado que estos principios "llegan tras intensas consultas con la cúpula de Ucrania y Rusia".

"He pedido a ambas partes de forma respetuosa y solemne que respeten estos cinco principios. No van en detrimento de nadie y van en favor de todos", ha señalado, al tiempo que ha especificado que estos principios incluyen que "no debe haber ataques de ningún tipo desde o contra la planta", que la central "no debe ser usada como almacén o base de armamento pesado", que "no debe ponerse en riesgo el suministro eléctrico exterior", que se protejan "todas las estructuras y sistemas" ante ataques o sabotajes y que "no se actúe para socavar estos principios".

En este sentido, ha destacado que los expertos del organismo que se encuentran en la central le informarán sobre "el respeto de estos principios" y ha adelantado que "informará públicamente de cualquier tipo de violación". "Estos principios son necesarios porque el riesgo sobre la central de Zaporiyia ha aumentado durante los últimos meses a causa de un aumento de las acciones militares", ha explicado.

Grossi ha recordado que el suministro externo de energía ha sido cortado siete veces desde el inicio del conflicto y ha hecho hincapié en que ello subraya "la necesidad urgente de proteger este suministro vital de energía". "Un accidente o incidente nuclear no discrimina entre la afiliación nacional de la gente. Provocaría miseria en un lugar en el que ya hay demasiada", ha argumentado.

Por otra parte, ha manifestado que los expertos de la agencia están presentes "en todas las centrales nucleares de Ucrania" y ha agregado que "están supervisando e informando a diario sobre los acontecimientos relativos a seguridad nuclear". "Durante los últimos meses han observado un incremento de la actividad militar en toda la región. Las tres centrales nucleares operativas en Ucrania han tenido que reducir su energía como resultado directo de la actividad militar y todos los centros han hecho frente a desafíos en la cadena de suministros y sobre piezas de recambio", ha explicado.

"Desde el inicio del conflicto se ha enviado a Ucrania material de seguridad nuclear por valor de cinco millones de euros. Estamos poniendo en marcha un programa exhaustivo de asistencia sanitaria, incluido a través de equipamiento y apoyo psicológico a todo el personal ucraniano en centrales nucleares. Estamos cerca de lograr los fondos necesarios para nuestras misiones de expertos en 2023 gracias al generoso apoyo de los estados miembro", ha zanjado.

La central de Zaporiyia, la más grande de Europa, tiene seis reactores puestos en marcha entre 1984 y 1995. Está controlada por las fuerzas rusas desde marzo del año pasado, al poco de comenzar la invasión rusa de Ucrania, y ha sido escenario de constantes ofensivas y pieza codiciada tanto por Kiev como por Moscú.

