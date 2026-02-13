OIEA ve "posible" un acuerdo con Irán sobre inspecciones pero "terriblemente difícil"

El secretario general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ve "posible" pero "terriblemente difícil" que la agencia alcance un acuerdo con Irán sobre la inspección de su programa nuclear.

Grossi afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que los inspectores regresaron a Irán tras los bombardeos de las fuerzas israelíes y estadounidenses el año pasado, pero que no pudieron visitar ninguna de las instalaciones que fueron objeto de los ataques.

Estados Unidos ha desplegado portaaviones en Oriente Medio y, según medios estadounidenses, podrían llegar más a la zona dentro de dos semanas.

La tensión va en aumento después que el presidente estadounidense Donald Trump dejara planear la posibilidad de nuevas operaciones militares.

Grossi dijo que el diálogo con Irán desde el regreso de los inspectores el año pasado ha sido "imperfecto, complicado y extremadamente difícil".

En su opinión es "completamente posible" pero "terriblemente difícil" llegar a un acuerdo con Teherán para visitar los lugares atacados.

"La gran pregunta del momento es cómo definir estos pasos para el futuro. Y sabemos perfectamente bien qué hay que comprobar y cómo comprobarlo", dijo.

Estados Unidos ha dialogado con funcionarios iraníes en las últimas semanas, pero Irán ha negado el acceso a las instalaciones nucleares clave que fueron atacadas en junio pasado.

En noviembre afirmaron que las visitas deben inscribirse dentro de un nuevo acuerdo.