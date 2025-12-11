OIT advierte recuperación moderada de empleo en América Latina; persiste informalidad y brechas de género

SANTIAGO, 11 dic - América Latina y el Caribe registró una recuperación moderada del empleo en la primera mitad de 2025, con una de las tasas de desocupación más bajas de los últimos 15 años, pero la región sigue enfrentando altos niveles de informalidad y desigualdades, advirtió el jueves la OIT.

Según el informe "Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe", la tasa de participación laboral promedió cerca del 63%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó casi el 60%. La tasa de desocupación se ubicó en torno al 6%, manteniendo la tendencia descendente observada en los últimos años.

"La región no puede conformarse con cifras que parecen positivas en promedio. Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección", dijo Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, citada en el informe.

Pese a la mejora de los indicadores agregados, el organismo destacó que la informalidad se mantuvo como uno de los rasgos estructurales del mercado laboral regional. En el primer semestre de 2025, el 46,7% de las personas, o casi una de cada dos personas ocupadas, trabajaba en condiciones informales.

El reporte subrayó que las brechas de género y edad continúan siendo marcadas. La tasa de participación de los hombres supera en 22 puntos porcentuales a la de las mujeres, diferencia que se repite en la tasa de ocupación.

La desocupación femenina es dos puntos porcentuales más alta que la masculina, mientras que las personas jóvenes de 15 a 24 años registran una tasa de desempleo casi tres veces superior a la de los adultos.

La informalidad también golpea con más fuerza a los jóvenes: el 56% de ellos trabaja en el sector informal, frente al 43% entre los adultos, según el documento.

"El empleo se está transformando: aunque hay avances en los indicadores generales, hay que mirar debajo de la superficie. Los datos muestran grandes disparidades entre países y grupos. Las nuevas formas de empleo requieren marcos normativos y políticas actualizadas", afirmó Gerson Martínez, economista laboral y autor principal del informe.

