Alexis no puede ocultar su emoción. Muestra con orgullo el trofeo del torneo de la Future Pro League. La noche cae sobre Goma, al este de la República Democrática del Congo, pero los ojos de este joven futbolista desprenden brillo.

El domingo, después de cuatro días de competición ante ojeadores de AS Mónaco (liga francesa), el KAA Gante (Bélgica) y del Hertha Berlín (Alemania), el capitán de 18 años del equipo GOAL (Goma Academy of Leaders) no cabe en sí de gozo: "¡La medalla, la copa, es una recompensa por los esfuerzos realizados!".

Para Alexis Isese Chuma, como para sus adversarios de los mejores equipos del este de la RD Congo, región lastrada por cerca de 30 años de conflictos armados y crisis humanitarias, jugar delante de ojeadores internacionales "es una oportunidad que no se presenta dos veces en la vida".

A invitación de Ugo Kasuku, fundador en Goma de la academia de fútbol GOAL y organizador de esta primera edición de la Future Pro League, tres captadores de talentos se hallan presentes en las deterioradas gradas del estadio de la Unidad, en el centro de Goma, capital provincial de Kivu del Norte.

- Vivero de talentos -

Son Michel Dinzey, germano-congolés, antiguo centrocampista de la Bundesliga alemana, y de la selección de Zaire, actualmente ojeador para el Hertha Berlín; Harry Varley, 'scout' del Gante, líder de la Jupiler Pro League en este inicio de temporada; y el ídolo de los jóvenes participantes en el torneo, Distel Zola, antiguo internacional congolés y cazatalentos del AS Mónaco.

"¡Es un vivero de talentos!", declara a la AFP este último, antiguo centrocampista defensivo. Y como "hijo del país", es importante para él "mostrar la belleza", anteponer "la paz y la alegría" en esta región desgarrada por la violencia.

¿Ha descubierto jugadores de su gusto en Goma? Afirmativo. "El capitán del DC Virunga, he visto mucha madurez en él a pesar de su joven edad". A sus 18 años, Cedric Balingene Salumu lidera al equipo sub-20 de este club reputado en la región.

- Más ocasiones -

Con su elástica con el dorsal 4 hizo las delicias para Distel Zola, pero también es un jugador con futuro a ojos de Michel Dinzey.

"Cuando un ojeador sale de Europa para venir a Goma hay que emplearse a fondo para tener una opción de ser elegido", declara el joven capitán.

"Pase lo que pase hay que seguir adelante", asegura por su parte Ugo Kasuku, mientras la línea del frente con los rebeldes del M23 se halla a menos de 30 kilómetros del estadio de la Unidad.

Su escuela de fútbol acoge actualmente entre 150 y 200 aprendices de futbolistas procedentes de toda la región. Más allá del fútbol, quiere "formar jóvenes ciudadanos congoleños con cualidades que ayuden al país" a remontar las dificultades.

Con esta primera edición de la Future Pro League, su objetivo era dar a conocer talentos ante los grandes clubes, pero también mostrar a los padres que los chicos "no pierden su tiempo jugando a fútbol".

Después de varios días en Goma, Harry Varley, del KAA Gante, califica de "experiencia extraordinaria" su visita al país, aunque estima que aún se necesita "un trabajo extraordinario" para preparar a estos jóvenes "para el más alto nivel".

Su club, añade, se comprometió ya a regresar para la próxima edición del torneo. Así que, contrariamente a lo que creía el joven Alexis, habrá quizá otras ocasiones en Goma para seducir a los clubes más grandes.

ah/at/mdm/iga/mcd