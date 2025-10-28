Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

El ojo del huracán Melissa abandonó Jamaica este martes en la tarde y ahora se dirige hacia Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

"El ojo de Melissa abandona el oeste de Jamaica por la costa norte", indicó el NHC en un boletín y pidió a la población "permanecer resguardada" ante una situación que aún es "extremadamente peligrosa".

La tormenta fue degradada recientemente a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, una medición que cuenta con cinco niveles. De acuerdo con el NHC, Melissa ahora se dirige a las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

