Oktoberfest permanecerá cerrado el miércoles tras una explosión en Múnich

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
BERLÍN, 1 oct (Reuters) -

El festival de la cerveza Oktoberfest en Múnich permanecerá cerrado el miércoles hasta al menos las 17:00 horas (1500 GMT) después de que la policía dijera que había descubierto explosivos en un edificio residencial del norte de la ciudad que se incendió y causó la muerte de una persona.

En el marco de una operación de gran envergadura que, según la policía, no entrañaba ningún peligro para la población, fuerzas especiales investigaban una zona del norte de Múnich donde, según el diario Bild y otras muchas informaciones, se habían oído disparos y explosiones.

La policía dijo que el edificio residencial había sido incendiado deliberadamente en una disputa familiar y que una persona que fue encontrada allí había muerto y otra estaba desaparecida, pero no se creía que estuviera en peligro.

Según la policía, tuvieron que intervenir fuerzas especiales para desactivar las trampas explosivas encontradas en el edificio.

"Estamos investigando todas las posibilidades. Se están examinando las posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluido el Theresienwiese (donde se celebra el Oktoberfest)", dijo la policía de Múnich a través del servicio de mensajería WhatsApp.

"Por este motivo, se ha retrasado la apertura del recinto del festival", añadió la policía.

Oktoberfest, el mayor festival folclórico del mundo, se inauguró el 20 de septiembre y finalizará el 5 de octubre.

En su página web, Oktoberfest informó de que permanecería cerrado el miércoles hasta las 17:00 horas por la explosión en el norte de Múnich. (Información de Miranda Murray y Madeline Chambers; edición de Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

