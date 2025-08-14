Ola de calor empeora las condiciones del maíz francés, dice FranceAgriMer

PARÍS, 14 ago (Reuters) - Las condiciones de los cultivos de maíz en Francia, el mayor productor de cereales de la Unión Europea, disminuyeron la semana pasada y se situaron en el nivel más bajo de los últimos tres años debido a la ola de calor, mostraron el jueves los datos de la oficina agrícola FranceAgriMer.

La oficina estimó que el 65% de los cultivos de maíz estaban en buenas o excelentes condiciones el lunes, bajo el 67% de la semana anterior y en su segunda caída semanal consecutiva. La última puntuación también fue inferior a la del año anterior, del 76%, y la más baja de la semana desde 2022.

Después de que las condiciones de los campos de maíz se estabilizaran a finales de julio tras el regreso de la lluvia, los cultivos han soportado más calor y sequía este mes, con temperaturas que subieron a cerca de 40 grados centígrados en gran parte del sur la semana pasada.

El Ministerio de Agricultura francés pronosticó la semana pasada que la producción de maíz en la cosecha de otoño boreal caerá más de un 5% en comparación con el año pasado, ya que se espera que el calor y la sequía reduzcan los rendimientos y compensen el aumento de la siembra.

La continuación de la ola de calor esta semana, con temperaturas de más de 30 grados centígrados que se extienden al norte de Francia, podría afectar aún más a los cultivos de maíz.

La ola de calor ha ayudado a los agricultores a terminar la cosecha de trigo y cebada, después de que las lluvias de finales de julio ralentizaran el trabajo en el campo tras un comienzo muy rápido este verano boreal.

Los agricultores habían recogido el 99% de la cosecha de trigo blando de este año el 11 de agosto, frente al 94% de una semana antes y por delante del promedio quinquenal del 93%, según FranceAgriMer.

La cosecha de cebada de primavera boreal terminó la semana pasada, agregó la entidad. (Reporte de Gus Trompiz. Editado en español por Javier Leira)