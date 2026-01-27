Ola de calor en Australia alimenta incendios forestales; Melbourne sufre día más caluroso en 17 años

Por Renju Jose y Christine Chen

SÍDNEY, 27 ene (Reuters) -

Una fuerte ola de calor en el sureste de Australia avivó los incendios forestales, obligó a evacuar a cientos de habitantes de pueblos rurales y batió récords de temperatura, con Melbourne registrando su día más caluroso en casi 17 años. Las temperaturas en algunas zonas de Melbourne, la capital del segundo estado más poblado de Australia, Victoria, superaron los 45 grados Celsius. Las ciudades de la región de Mallee, al noroeste de Victoria, también alcanzaron una máxima de 48,9 grados, batiendo el récord estatal, según datos preliminares de la Oficina de Meteorología de Australia.

La ola de calor -la peor desde los incendios forestales del "Sábado Negro" de 2009, que causaron 173 muertos en Victoria- elevó a extremo el peligro de incendios en algunas partes del estado. Muchas comunidades aún se están recuperando de los grandes incendios forestales de principios de mes, también provocados por una fuerte ola de calor.

Chris Hardman, jefe de bomberos de la Dirección de Incendios Forestales de Victoria, declaró que hay activos seis grandes incendios, tres de ellos fuera de control.

Según indicó, el incendio que más preocupa a los bomberos es el de la región de Otways, que ha quemado ya unas 10.000 hectáreas y ha destruido al menos tres propiedades.

"Los bomberos hicieron un trabajo increíble para tratar de contener el fuego durante la noche (...) pero llegaron algunos vientos racheados y el incendio generó focos fuera de sus líneas de contención originales", dijo en una conferencia de prensa, advirtiendo que los vientos de hasta 70 km/h pronosticados por la tarde podrían propagar aún más las llamas, amenazando viviendas.

"Vamos a tener un fuerte cambio de viento del sur al suroeste", dijo. "El fuego se extenderá, adquirirá una energía significativa y veremos un comportamiento errático y extremo".

Los servicios de emergencia han llamado a las puertas de unos 1.100 hogares y enviado mensajes de texto a unos 10.000 teléfonos instando a los residentes a abandonar la región, señaló. En todo el estado de Victoria se decretó la prohibición total de incendios para reducir el riesgo de nuevos focos.

Los organizadores del Abierto de Australia de tenis en Melbourne dijeron que los partidos en las pistas exteriores y el cierre de los tejados seguirían sus protocolos de condiciones de calor extremo. Los partidos en silla de ruedas se han aplazado al miércoles.

En el interior de Victoria, las temperaturas en algunos pueblos rurales batieron récords locales. El aeropuerto de Hopetoun y Walpeup, en la región de Mallee, a unos 477 km al noroeste de Melbourne, alcanzaron los 48,9 grados, la temperatura más alta jamás registrada en el estado.

(Editado en español por Carlos Serrano)