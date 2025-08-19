Ola de frío reducirá próxima cosecha de café en una región clave de Brasil, según una cooperativa

SAO PAULO, Brasil, 19 ago (Reuters) - Una ola de frío a principios de este mes reducirá la próxima cosecha de café en la región brasileña de Cerrado Mineiro en alrededor de 412.000 sacos de 60 kilos, o un 5,5%, dijo la cooperativa de café Expocacer en un informe el martes.

Las temperaturas en la región cayeron a 2 grados Celsius, dijo Expocacer en un informe.

Glaucio de Castro, presidente de la Federación de Caficultores de Cerrado, dijo a Reuters en ese momento que la ola de frío había dañado los brotes de los cafetos de la región, lo que podría reducir la floración para la cosecha de 2026.

Se espera que la cosecha de 2025 de Cerrado Mineiro, que se está recogiendo en la actualidad, produzca más de 6 millones de sacos de 60 kilos, según el último informe de la consultora StoneX.

De las casi 13.000 hectáreas evaluadas en un estudio de Expocacer, 1173 hectáreas mostraron daños relacionados con las heladas, afectando a 67 productores, según el informe, que fue compartido con Reuters.

"En las zonas directamente afectadas por las heladas, la pérdida media de potencial productivo se estima en un 55%", dijo Expocacer.

La cooperativa señaló que las evaluaciones de daños continuarán, y que los próximos informes proporcionarán mediciones más precisas del impacto por hectárea. (Reporte de Roberto Samora; escrito por Oliver Griffin; editado en español por Carlos Serrano)